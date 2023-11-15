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​В сборной Кубы не обижаются на Карпина

15 Ноября 2023 • 20:49 Комментировать
РОССИЯ
...
Куба
20.11 19:00

Хосе Юлиер Эрранс, директор по развитию Кубинской ассоциации футбола, ответил на вопрос о возможной обиде на Валерия Карпина. Рулевой сборной России, как известно, сопоставил уровень сборной Кубы с уровнем сборной Кении, с которой команда Карпина пересекалась в прошлом месяце.

«Нет, мы не обижаемся, это нормально. Приятно, что тренер сборной России знает наших футболистов. Слова Карпина звучат абсолютно нормально, ведь сборная России – команда уровня чемпионата мира», - сказал Эрранс, чьи слова приводит Sport24.

Эрранс считает, что Карпин сказал так по-дружески, чтобы его футболисты ощущали превосходство над соперником.

Товарищеский матч сборных России и Кубы пройдёт в Волгограде в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России сборная Кубы Хосе Юлиер Эрранс ещё теги

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