​В сборной Кубы не обижаются на Карпина

Хосе Юлиер Эрранс, директор по развитию Кубинской ассоциации футбола, ответил на вопрос о возможной обиде на Валерия Карпина. Рулевой сборной России, как известно, сопоставил уровень сборной Кубы с уровнем сборной Кении, с которой команда Карпина пересекалась в прошлом месяце.

«Нет, мы не обижаемся, это нормально. Приятно, что тренер сборной России знает наших футболистов. Слова Карпина звучат абсолютно нормально, ведь сборная России – команда уровня чемпионата мира», - сказал Эрранс, чьи слова приводит Sport24.

Эрранс считает, что Карпин сказал так по-дружески, чтобы его футболисты ощущали превосходство над соперником.

Товарищеский матч сборных России и Кубы пройдёт в Волгограде в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.