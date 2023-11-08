В сборной Кубы рассказали, почему приняли предложение сборной России

В национальной сборной Кубы рассказали, почему приняли предложение сборной России сыграть товарищеский матч. Соперниками кубинцев могли стать команды более близких географически стран.

«На протяжении полугода мы искали соперников, вели переговоры не только с Россией, но и с командами Гватемалы и Сальвадора. Но договориться с ними не смогли и приняли предложение от России», - говорит Sport24 Хосе Юлиер Эрранс, директор по развитию Кубинской ассоциации футбола.

Напомним, что игра кубинцев с россиянами состоится через 12 дней – 20 ноября. Её местом проведения станут город Волгоград и местная «Волгоград-Арена», которая вмещает в себя свыше 45 тыс. зрителей.