​Россия обыграла Кубу – пока только в матче фанатов

В преддверии товарищеского матча между главными сборными России и Кубы состоялась игра между болельщиками команд. Встреча проходила на резервном поле «Волгоград Арены». Команда России одержала победу со счётом 2:1, забив победный мяч на последней секунде. Об этом рассказывает пресс-служба Российского футбольного союза, публикуя фотографии с матча.

Матч национальных сборных России и Кубы стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.