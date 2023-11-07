Канчельскис предположил, почему Алексей Миранчук не был вызван в сборную России

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о том, что хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук не попал в состав сборной России на матч с Кубой.

«У него сейчас сложный период, он не играет. Возможно, он сам попросил оставить себя в команде. Мы не знаем, есть ли какие-то договоренности между Карпиным и игроками», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущей кампании российский полузащитник принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Товарищеский поединок между сборными России и Кубы запланирован на 20 ноября. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен прозвучать в 19:30 по мск.