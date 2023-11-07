Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал то, что в ноябрьском составе сборной нет игроков «Динамо».

«Я не удивлен. Там сейчас и вызывать-то некого. Фомин и Тюкавин? Фомин точно не в форме, он только восстановился после травмы. А Тюкавин тоже не в лучшей форме, как мне кажется. Сергеев и Чалов на данный момент сильнее.

Там ещё вызывали третьего нападающего - Соболева. Тем более, у нас один матч с Кубой, там бы и двух хватило форвардов. Так что вызывать много нет смысла. Тюкавин сейчас играет не ярко, скажем так. Те, кого могли бы вызывать из «Динамо», не в лучших кондициях. А кроме Фомина и Тюкавина, кандидатов больше нет. Там остальные сильные игроки это легионеры. А эти ребята, повторюсь, сейчас не в кондициях», - сказал Терёхин.