Матч сборных России и Кубы посетили почти 41 тысяча зрителей

40 706 человек – именно столько зрителей сегодня на «Волгоград Арене» наблюдают за игрой команды России против сборной Кубы. Об этом сообщили на стадионе ближе к концовке второго тайма матча.

Напомним, что за пять минут до финального свистка россияне громят кубинцев со счётом 8:0. По голу забили Александр Головин, Антон Миранчук и Иван Обляков в тайме первом и Александр Сильянов, Данил Пруцев, Александр Соболев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой в тайме втором.

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