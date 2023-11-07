Эксперт объяснил непопадание Оздоева в сборную России

Российский тренер Ринат Билялетдинов порассуждал о том, почему хавбек ПАОКа Магомед Оздоев оказался вне заявки сборной России на ноябрьский сбор.

«Товарищеские матчи – время проверять молодых. Оздоеву 31 год и будь подготовка к официальному матчу у сборной – его бы точно вызвали», - говорит Билялетдинов «Чемпионату», добавляя, что сейчас в сборной России работают на перспективу.

Напомним, что Оздоев оформил в этом сезоне уже три гола за свой клуб из Салоников, а в минувшие выходные Магомед поразил ворота не кого-то из чемпионата Греции, а самого «Олимпиакоса».

Посмотреть на весь список вызванных на сбор игроков можно тут.