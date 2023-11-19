Карпин — о критике сборной: «Судьба такая»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился комментарием о критике, которая регулярно достаётся национальной команде.

«Если не обыграем Кубу – нас опять будут критиковать. Как и с Кенией. Окей. После Камеруна не критиковали. После Кении начали. Судьба такая», — передает слова Карпина «Чемпионат».

В октябре сборная России провела два товарищеских матча — против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

В этом месяце команда Карпина проведет всего один контрольный поединок с Кубой. Встреча состоится завтра, 20 ноября. Арбитр должен дать свисток о начале матча в 19:30. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.