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Чанов: «Нигматуллин заслужил вызов в сборную России»

07 Ноября 2023 • 19:19 Комментировать
РОССИЯ
...
Куба
20.11 19:00

Сегодняшний день стал очень радостным для опытного вратаря «Пари НН» Артура Нигматуллина. 32-летнего голкипера вызвали в сборную России на товарищеский матч со сборной Кубы. Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил вызов футболиста в команду.

«Тренерский штаб сделал правильный выбор, вызвав Артура. Последние его игры за «При НН» в решении стоят особняком, он играет уверенно. Может быть, тренерский штаб захочет проверить Артура в игре с Кубой», - размышляет Чанов для «Чемпионата».

Отметим, что вместе с Нигматуллиным в список из 29 игроков отправились вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, Илья Лантратов из «Локомотива» и Андрей Лунёв из азербайджанского «Карабаха».

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Евро-Футбол.Ру,
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