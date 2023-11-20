Гладышев не ждёт от сборной России разгромной победы

Молодой динамовец Ярослав Гладышев поделился мнением о грядущем матче сборной России против команды Кубы.

«Не буду ожидать, что они победят со счетом 4:0. Об этом не надо думать. Пусть выйдут и покажут свой футбол, а результат придет», - говорит футболист телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что игра сборных России и Кубы стартует менее чем через два часа в Волгограде на местной «Волгоград Арене».

Следить за всеми её событиями можно в текстовой трансляции на нашем портале. Стартуем в 19:30 по московскому времени!

В минувшем октябре россияне обыграли команду Камеруна (1:0), но позже сыграли в боевую ничью в Турции с кенийской сборной – 2:2.