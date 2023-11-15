Карпин рассказал, почему не вызвал в сборную Фомина и Скопинцева

Национальная сборная России активно проводит ноябрьский сбор, готовясь к матчу с командой Кубы. Ранее, когда оглашался список игроков на сбор, многих удивило отсутствие в нём игроков столичного «Динамо». Валерий Карпин прокомментировал тот факт, что в сборную не попали такие динамовцы как Даниил Фомин и Дмитрий Скопинцев.

«У Фомина травма, клуб попросил его не вызывать. Что касается Дмитрия Скопинцева, у нас крайних защитников достаточно», - говорит Карпин «Матч ТВ».

Поединок сборных России и Кубы пройдёт уже в грядущий понедельник, 20 ноября. Примет его «Волгоград Арена».