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Карпин: «Соболев не играет? Спросите у Абаскаля»

15 Ноября 2023 • 16:57 Комментировать
РОССИЯ
...
Куба
20.11 19:00

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин дал комментарий насчёт того, что в последнее время нападающий Александр Соболев получает мало игрового времени в своём клубе – в «Спартаке».

«Соболев не играет? Спросите у Абаскаля. Он плюс-минус в такой же форме, в какой и был. Не общался ещё на этом сборе», - цитирует Карпина «Чемпионат».

В настоящий момент сборная России готовится к товарищескому матчу против Кубы, который пройдёт в Волгограде. Команды сыграют в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

​Карпин объяснил вызов Соболева в сборную России

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Сборная России Александр Соболев Гильермо Абаскаль ещё теги

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