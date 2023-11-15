Карпин: «Соболев не играет? Спросите у Абаскаля»

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин дал комментарий насчёт того, что в последнее время нападающий Александр Соболев получает мало игрового времени в своём клубе – в «Спартаке».

«Соболев не играет? Спросите у Абаскаля. Он плюс-минус в такой же форме, в какой и был. Не общался ещё на этом сборе», - цитирует Карпина «Чемпионат».

В настоящий момент сборная России готовится к товарищескому матчу против Кубы, который пройдёт в Волгограде. Команды сыграют в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

​Карпин объяснил вызов Соболева в сборную России