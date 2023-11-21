Защитник «Краснодара» Волков: Если честно, не особо доволен собой в матче с Кубой

Защитник «Краснодара» Александр Волков высказался о своей игре за сборную России в товарищеском матче против сборной Кубы.

Футболист отметил, что не особо доволен своей игрой, ведь не сделал голевых действий.

«В прошлой игре с Кенией не везло. Но я свою работу делаю, может быть, повезет дальше», - приводит слова Волкова «Матч ТВ».

Напомним, что 21-летний футболист вышел на поле с первых минут и провел все 90 минут. Для него эта встреча стала четвёртой за национальную команду, но он так и не смог отметиться результативными действиями.

Подопечные Валерия Карпина одержали победу с разгромным счётом 8:0.