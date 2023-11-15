Кафанов рассказал, могут ли Селихов и Максименко попасть в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о голкиперах «Спартака» Александре Селихове и Александре Максименко, которые не вызываются в национальную команду.

«Оба спартаковских вратаря являются для нас кандидатами в сборную. Стиль игры, который есть у «Спартака», подходит под сборную. Последний матч Максименко хорошо провел в плане игры ногами. Селихов и Максименко в любой момент могут быть вызваны», — приводит слова Кафанова журналист Владимир Пушкарёв в своем телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Максименко принял участие в 14 матчах во всех турнирах и трижды сыграл «на ноль». На счету Селихова 5 встреч и три «сухих» поединка.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Кубы. На эту игру тренерский штаб национальной команды вызвал четырех вратарей: Матвея Сафонова («Краснодар»), Илью Лантратова («Локомотив»), Артура Нигматуллина («Пари НН») и Андрея Лунёва («Карабах»). Стоит сказать, что Лунёв не приехал на сбор из-за травмы.