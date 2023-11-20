Антон Миранчук сделал разгромным счёт матча со сборной Кубы

Сборная Кубы продержалась в Волгограде всего 20 минут, после чего начала пропускать и пропускать голевые атаки от команды Валерия Карпина. Иван Обляков был выведен на голевой удар Александром Головиным. Легионер «Монако» и сам отправил мяч в сетку ворот противника в одной из атак. Не успели болельщики отпраздновать второй гол, как Антон Миранчук снова вернул мяч в сетку ворот кубинцев. Гости начудили при розыгрыше мяча у своих ворот. Фёдор Чалов его подобрал, взял паузу и вложил в ноги Антону Миранчуку, который уже из пределов штрафной пробил под правую штангу.

Хозяева поля ведут уже со счетом 3:0. https://www.liveresult.ru/football/matches/match1429508_Russia-Cuba-live-onlineТекстовый репортаж на LiveResult.ru.