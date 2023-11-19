Обляков - о матче против сборной Кубы: «Легко нам не будет»

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Иван Обляков поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против сборной Кубы.

Игрок отметил, что команда провела несколько теоретических занятий, хорошо подготовившись к игре.

«Конечно, завтра хочется победить. Показать хорошую, красивую игру. Для болельщиков и всей страны. Если победим крупно – будем отлично», - заявил Обляков на пресс-конференции.

Также он отметил, что перед командой нет цели забить пять мячей.

Товарищеский матч состоится завтра, 20 ноября, в Волгограде. Свисток о начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени.