Тренер Кубы: «Карпин — специалист очень высокого уровня»

Наставник национальной команды Кубы Юниелис Кастильо высказался о рулевом сборной России Валерии Карпине.
«Карпин — тренер очень-очень высокого уровня. Но лично мы не общались», — передает слова Кастильо «Чемпионат».
Напомним, Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Действующее трудовое соглашение 54-летнего специалиста с командой рассчитано до следующего лета.Завтра, 20 ноября, сборная России и сборная Кубы встретятся на «Волгоград Арене» в рамках контрольного поединка. Начало игры запланировано на 19:30 по мск. Текстовая трансляция матча будет доступна по данной ссылке.
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