Балахнин: «Я увидел мотивацию игроков сборной России в желании забить»

Известный тренер Сергей Балахнин рассказал, почему футболисты сборной России были мотивированы в матче против сборной Кубы.

«Я увидел мотивацию игроков в желании забить. Порой даже в игре было заметно немного жадности. Все стремились отметиться голом, и у многих была такая возможность», — цитирует Балахнина Vprognoze.

По словам эксперта, футболисты не знают, когда они в следующий раз смогут сыграть за сборную, а гол за национальную команду является историческим событием.

Напомним, 20 ноября сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0. Стоит отметить, что никто из подопечных Валерия Карпина не смог оформить дубль — у всех восьми мячей были разные авторы.