​Канчельскис: «Поиздевалась сборная России над кубинцами, зато болельщики рады»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис дал комментарий по поводу понедельничного матча сборной России.

Напомним, что сборная России в Волгограде обыграла Кубу со счётом 8:0.

«Ну да, поиздевалась сборная России над кубинцами, зато болельщики рады. Могли обыграть ещё крупнее. Понятно, что эта сборная из разряда экзотических, но лучше пусть будет так, чем не играть вообще», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В тоже время Канчельскис отметил, что Российскому футбольному союзу следует находить более сильных соперников для товарищеских матчей сборной России.

Как известно, из-за санкций сборная России сейчас проводит только товарищеские игры.