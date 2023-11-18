​Евсеев: «Сборная России должна существовать»

Тренер «Кубани» Вадим Евсеев дал комментарий по поводу существования сборной России в условиях санкций.

По словам Евсеева, сборная России должна существовать и проводить матчи, даже если уровень соперников оставляет желать лучшего.

«Найдите других соперников, в чём проблема? Вы думаете, что Карпин не захотел бы сыграть против более сильных соперников? Играем с тем, с кем можно договориться. Сборная должна существовать несмотря ни на что», - цитирует Евсеева «РБ Спорт».

Ближайший товарищеский матч сборная России проведёт 20 ноября – против Кубы на своём поле. Игра в Волгограде стартует в 19:30 по московскому времени.

Как известно, в условиях санкций сборная России не участвует в официальных соревнованиях УЕФА и ФИФА.