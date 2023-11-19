​Карпин: Премиальные не повлияли бы на сборную России

Рулевой сборной России Валерий Карпин не считает, что выплата премиальных могла бы повысить мотивацию футболистов команды.

«Повлияли бы на сборную премиальные? Нет. Вы считаете, что какая-то сумма за риск получить травму будет оправдана? Здоровье не купишь. Если захочет РФС – окей», - сказал Карпин журналистам.

В понедельник, 20 ноября, сборная России проведёт домашний товарищеский матч против Кубы. Игра в Волгограде стартует в 19:30 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Стоит напомнить, что сборная России не участвует в официальных соревнованиях из-за санкций.