Лещенко: «Матч сборной России с Кубой — это глупости»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Кубы.

Лещенко признался, что ему эта игра неинтересна. Ранее артист также выступал против матча с Кенией, в которой полузащитник «Динамо» Даниил Фомин получил повреждение.

«Матч сборной России с Кубой – это глупости. Смотреть такой матч мне не интересно. Этот игра – абсурд», — цитирует Лещенко «Спорт День за Днём».

Матч Россия — Куба состоится сегодня, 20 ноября. Игра пройдёт в Волгограде и начнётся она в 19:30 по московскому времени. Напомним, что в октябре россияне обыграли Камерун (1:0) и сыграли вничью с Кенией (2:2).