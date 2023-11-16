Петрушин: «Если не выиграем у Кубы, это будет большим ударом по российскому футболу»

Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящем товарищеском матче с Кубой.

- Какие у вас ожидания от матча с Кубой?

- То, что наша сборная просто обязана обыгрывать такого соперника, даже вопросов быть не может. Где Куба и где Россия. Кроме победы я не рассматриваю других результатов, потому что это было бы большим ударом по российскому футболу.

- Валерий Карпин сказал, что по уровню соперник сопоставим с Кенией. А с кем бы вы сравнили эту команду?

- Не думаю, что Кубу можно сравнивать с кенийцами, потому что последние играют в европейских чемпионатах. Пусть это даже не клубы высших лиг. А у Кубы нет футболистов, которые играли бы на таком уровне.

- Сборная России не смогла обыграть Кению. Если и Кубу не сможем одолеть, это значит, что уровень нашей команды снижается?

- Нельзя товарищеские матчи приравнивать к официальным, в плане настроя. А многое у нас будет зависеть именно от этого компонента. Ну или Карпину надо выпускать тех ребят, кто мало играет, потому что у них есть стимул лишний раз показать себя тренеру сборной, и заявить, что на них можно рассчитывать в будущем. А для опытных ребят это игра из разряда рядовых.

- Как относитесь к тому, что Карпин вызывает тех игроков, которые в клубах играют мало или не имеют практики: Сильянов, Волков, Соболев. Как к этому относитесь?

- По Соболеву все знают его ситуацию в клубе. Он процентов на 70 не играет из-за ситуации с Абаскалем. Хотя я Александра не оправдываю. Только тренер вправе решить, кому и сколько играть. А остальных ребят, которые мало играют, Карпин мог вызвать для того, чтобы просто проверить ближайший резерв. Мы ведь не Бразилия, у которой можно создать несколько сборных. У нас не такой большой выбор футболистов. Поэтому обращают внимание даже на тех, кто мало играет, но более-менее понравился Карпину.

- В сборной нет игроков «Динамо». Вас это не удивляет?

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- Для меня это странно. Понятно, что Фомина не пригласили из-за травмы. Но он ее получил в игре сборной. Почему бы его не вызвать? По Тюкавину тоже есть вопросы. Он прилично играет в последнее время, а главное – забивает. А у нас в нападении нет таких скоростных футболистов. Есть еще Скопинцев.

- Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что наша команда может сыграть с кем-то из сборных стран БРИКС: Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Как вам эти соперники?

- Вот это совсем другое дело. Особенно, если получится договориться с бразильцами. Там с любой сборной сыграть можно. Хоть с олимпийской. Это был бы наилучший вариант, чтобы проверить себя, и хороший опыт. Я только за. Чем серьезнее соперник, тем Карпину будет важнее проверить сборную и ее резерв.

- Но ведь национальной команде Бразилии мы почти гарантированно проиграем.

- Дело не в этом. Важно проверить свой уровень на хорошей команде.

Елена Григорьевская