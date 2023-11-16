Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Петрушин: «Если не выиграем у Кубы, это будет большим ударом по российскому футболу» эксклюзив

16 Ноября 2023 • 12:21 Комментировать
РОССИЯ
...
Куба
20.11 19:00

Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящем товарищеском матче с Кубой.

- Какие у вас ожидания от матча с Кубой?

- То, что наша сборная просто обязана обыгрывать такого соперника, даже вопросов быть не может. Где Куба и где Россия. Кроме победы я не рассматриваю других результатов, потому что это было бы большим ударом по российскому футболу.

- Валерий Карпин сказал, что по уровню соперник сопоставим с Кенией. А с кем бы вы сравнили эту команду?

- Не думаю, что Кубу можно сравнивать с кенийцами, потому что последние играют в европейских чемпионатах. Пусть это даже не клубы высших лиг. А у Кубы нет футболистов, которые играли бы на таком уровне.

- Сборная России не смогла обыграть Кению. Если и Кубу не сможем одолеть, это значит, что уровень нашей команды снижается?

- Нельзя товарищеские матчи приравнивать к официальным, в плане настроя. А многое у нас будет зависеть именно от этого компонента. Ну или Карпину надо выпускать тех ребят, кто мало играет, потому что у них есть стимул лишний раз показать себя тренеру сборной, и заявить, что на них можно рассчитывать в будущем. А для опытных ребят это игра из разряда рядовых.

- Как относитесь к тому, что Карпин вызывает тех игроков, которые в клубах играют мало или не имеют практики: Сильянов, Волков, Соболев. Как к этому относитесь?

- По Соболеву все знают его ситуацию в клубе. Он процентов на 70 не играет из-за ситуации с Абаскалем. Хотя я Александра не оправдываю. Только тренер вправе решить, кому и сколько играть. А остальных ребят, которые мало играют, Карпин мог вызвать для того, чтобы просто проверить ближайший резерв. Мы ведь не Бразилия, у которой можно создать несколько сборных. У нас не такой большой выбор футболистов. Поэтому обращают внимание даже на тех, кто мало играет, но более-менее понравился Карпину.

- В сборной нет игроков «Динамо». Вас это не удивляет?

Реклама


- Для меня это странно. Понятно, что Фомина не пригласили из-за травмы. Но он ее получил в игре сборной. Почему бы его не вызвать? По Тюкавину тоже есть вопросы. Он прилично играет в последнее время, а главное – забивает. А у нас в нападении нет таких скоростных футболистов. Есть еще Скопинцев.

- Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что наша команда может сыграть с кем-то из сборных стран БРИКС: Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Как вам эти соперники?

- Вот это совсем другое дело. Особенно, если получится договориться с бразильцами. Там с любой сборной сыграть можно. Хоть с олимпийской. Это был бы наилучший вариант, чтобы проверить себя, и хороший опыт. Я только за. Чем серьезнее соперник, тем Карпину будет важнее проверить сборную и ее резерв.

- Но ведь национальной команде Бразилии мы почти гарантированно проиграем.

- Дело не в этом. Важно проверить свой уровень на хорошей команде.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Алексей Петрушин

Новости по матчу

Сегодня, 16 Ноября
12:21
Петрушин: «Если не выиграем у Кубы, это будет большим ударом по российскому футболу»
12:05
Глебов: «Понятно, что лучше играть с такими соперниками, как Камерун, но вариантов у нас немного»
10:35
Безруков: «Уход Карпина будет большой потерей для всего чемпионата России»
15 Ноября
20:49
​В сборной Кубы не обижаются на Карпина
19:27
Кафанов рассказал, могут ли Селихов и Максименко попасть в сборную России
19:19
Кафанов рассказал, почему на сбор поехал Нигматуллин, а не Лещук
18:43
Кафанов рассказал, почему Хайкин не вызывается в сборную России
18:18
​Карпин высказался о восьмом «Золотом мяче» Месси
18:05
​Карпин: «Сборная России всегда играет на победу»
16:57
Карпин: «Соболев не играет? Спросите у Абаскаля»
16:50
​Сафонов должен сыграть за сборную России в матче с Кубой
16:45
​Кафанов допустил, что Проведель отказался от сборной России из-за политики
16:28
Карпин рассказал, почему не вызвал в сборную Фомина и Скопинцева
15:32
​Матч Россия – Куба пойдёт в рейтинг ФИФА
15:04
Карпин: «Я не понимаю, как использовать Игнатова»
14:49
​Карпин объяснил вызов Соболева в сборную России
14 Ноября
18:42
Жирков: Матч сборной России со сборной Кубы — это хорошо в нынешней ситуации
17:45
Альшин: В сборную России можно было бы вызвать кого-то из «Факела»
13 Ноября
22:38
Быстров: «В матче с Кубой хочу видеть только основной состав»
20:43
«Сборная России любым составом справится с Кубой» — Мостовой
18:40
Пять футболистов пропустят игру сборной России с Кубой
14:11
Глушаков заявил, что ещё надеется попасть в сборную России
10 Ноября
21:39
Григорий Иванов: «Урал» готов сыграть со сборной России»
15:16
Сборная России не будет вызывать вратаря вместо травмированного Лунёва
12:59
На матч России и Кубы реализовано 12 тысяч билетов
09 Ноября
20:34
Ари выразил готовность вернуться в сборную России
20:01
Пименов: Сборная России с крупным счётом обыграет кубинцев
19:44
Балахнин: Я бы добавил в заявку сборной Кругового и Караваева
15:00
​Экс-генсек РФС: «Невызов Захаряна и Миранчука в сборную России вполне обоснован»
08 Ноября
21:21
Динияр Билялетдинов: «Россия уже играла с Кенией, и мы видели, что всё не так просто»
19:01
На игру сборных России и Кубы начали продавать билеты
18:31
Пименов объяснил непопадание Тюкавина в сборную России
17:05
В сборной Кубы рассказали, почему приняли предложение сборной России
16:22
Валерий Новиков оценил вратарскую позицию сборной России
11:10
Бубнов: «Непонятно, зачем в сборную вызвали Соболева и Волкова» 2
07 Ноября
23:37
Лодыгин: Сафонов — основной вратарь сборной, остальные очень близко
22:58
Радимов: Захаряну полезнее быть в «Реал Сосьедаде», чем в сборной
22:47
Кавазашвили оценил подбор вратарей на матч сборной России против Кубы
22:46
Эксперт объяснил непопадание Оздоева в сборную России
22:39
Ледяхов: Соболев проходит в костяк сборной России
22:20
Терёхин не удивлён отсутствием динамовцев в сборной России
21:42
Терёхин рассказал, почему игроки «Динамо» не вызваны в сборную России
21:27
Корнаухов: 29 человек в заявке сборной России — это перебор 1
19:53
Канчельскис предположил, почему Алексей Миранчук не был вызван в сборную России
19:46
Канчельскис: «Абсолютно логично, что Захарян не вызван в сборную России»
19:19
Чанов: «Нигматуллин заслужил вызов в сборную России»
18:50
Гладилин: «С таким соперником, как Куба, можно попробовать разные варианты игры и сочетаний футболистов»
18:33
Балахнин: «В сборную России и впредь надо вызывать только сильнейших»
18:22
Масалитин: «Ничего не знаю о Кубе, но какая нам разница с кем играть»
18:21
Чанов — о вратарях сборной России: «Тренерский штаб хочет просмотреть как можно больше кандидатов»
17:34
Флорентин - о сборной Кубы: «Я смотрю только кубинские сериалы»
16:27
Голкипер Нигматуллин высказался о дебютном вызове в сборную России
16:21
Петржела: Матч между Россией и Чехией? Это невозможно даже за 100 миллионов евро
16:08
В «Пари НН» высказались о вызове Нигматуллина в сборную России
16:02
Президент «Урала»: «Карпин прав, что не вызывает наших футболистов в сборную»
15:58
Агент Миранчука: Почему Лёша не попал в заявку сборной, спрашивайте у Карпина
15:36
Карпин рассказал, почему не вызвал Алексея Миранчука и Захаряна в сборную России
15:10
Головин, Кузяев и пять игроков «Спартака» — объявлен состав сборной России на матч с Кубой 1
11:25
Матвей Сафонов: «Сборная Кубы? Понятия не имею, что это за команда»
06 Ноября
17:33
Карпин рассказал, когда объявит состав сборной России на игру с Кубой
17:18
Карпин поделился ожиданиями от матча против сборной Кубы 1
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОССИЯ КУБА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.11.23 в 23:00
Боливия Боливия
Перу Перу
2.36 3.45 3.15
Видео
17.11.23 в 01:00
Венесуэла Венесуэла
Эквадор Эквадор
3.10 3.35 2.43
Видео
17.11.23 в 03:00
Колумбия Колумбия
Бразилия Бразилия
4.20 3.65 1.92
Видео
17.11.23 в 03:00
Аргентина Аргентина
Уругвай Уругвай
1.53 4.20 7.40
Видео
17.11.23 в 03:30
Чили Чили
Парагвай Парагвай
1.88 3.60 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Ноября
13:22 · Чемпионат мира 2026
Глебов: «Хотел бы сыграть против Испании или Германии»
12:11 · Медиалига
Полузащитник сборной России Глебов: Можно сыграть со сборной Медиалиги
12:05 · Чемпионат мира 2026
Глебов: «Понятно, что лучше играть с такими соперниками, как Камерун, но вариантов у нас немного»
10:54 · Чемпионат мира 2026
Игрок «Зенита» Мостовой - о переходе РФС в Азию: «Надо подождать Европу»
10:47 · Чемпионат мира 2026
Кафанов: «Не уверен, что России разрешат играть в Азии»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Безруков: «Уход Карпина будет большой потерей для всего чемпионата России»
09:55 · Чемпионат мира 2026
Рыжиков: «Смысл в сборной России есть, матчи нужны»
09:34 · Чемпионат мира 2026
Карпин заявил о желании сыграть против Германии, Франции или Испании
00:37 · Чемпионат мира 2026
Сборная Бельгии обыграла сербов благодаря голу на второй минуте
15 Ноября
22:53 · Чемпионат мира 2026
Нагучев: «Головин заслуживает быть капитаном сборной России»
22:25 · Англия. Премьер-лига
Тренер сборной Аргентины назвал причину отсутствия Гарначо 1
20:52 · Чемпионат мира 2026
Червиченко: «Матч с Кубой – как мёртвому припарка»
20:49 · Чемпионат мира 2026
​В сборной Кубы не обижаются на Карпина
19:27 · Чемпионат мира 2026
Кафанов рассказал, могут ли Селихов и Максименко попасть в сборную России
19:19 · Россия. Премьер-лига
Кафанов рассказал, почему на сбор поехал Нигматуллин, а не Лещук
Все новости
Рекомендуем