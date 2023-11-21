Габулов посоветовал сборной России сыграть на Балтике

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов посоветовал сыграть россиянам следующий матч в самой западной части страны.

«Наверное, в Калининграде будут полные трибуны на матче сборной», - предположил Габулов Legalbet.

Самый крупный стадион Калининградской области, «Ростех Арена», на котором выступает местная «Балтика» в РПЛ, вмещает 35 тыс. человек.

Напомним, что в минувший понедельник сборная России разгромила сборную Кубы, забив карибской команде целых восемь мячей. Что примечательно, матч прошёл не в Москве или Санкт-Петербурге, а в Волгограде на местной «Волгоград Арене». В итоге игру посетили более 40 тыс. человек – это почти полная вместимость стадиона.