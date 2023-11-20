Раскупорили голевую кубышку: Сборная России одержала крупнейшую победу при Карпине-тренера

На ноябрь 2023 года РФС договорился о проведении только одного товарищеского матча основной сборной России. Это была встреча с национальной сборной Кубы в Волгограде. Напомним, что местный «Ротор» выступает во Второй лиге, но недавно играл в Премьер-лиге, а большой стадион там был построен к ЧМ-2018.

Понятно, что сборная Кубы, мягко говоря, не хватает звёзд с неба. Впрочем, когда она попадала на чемпионат мира, то не останавливалась ниже четвертьфинала. Для этого «карибским львам» хватило выиграть всего один матч – в 1/8 финала ЧМ-1938 у Румынии. В других мундиалях кубинцы не участвовали. А в 38-м они проиграли в 1/4 финала сборной Швеции со счётом 0:8 – как и сборной СССР в 1980 году на Олимпийских играх в Москве.

Что касается Золотого Кубка КОНКАКАФ, то там сборная Кубы участвовала восемь раз и трижды доходила до четвертьфинальной стадии. А вот Карибский Кубок покорялся кубинцам в 2012 году. И тут вот какое дело. В минувшую субботу Франция растерзала Гибралтар с умопомрачительным счётом 14:0. Французы идут в рейтинге ФИФА на 2-м месте, гибралтарцы – на 198-м. Между сборными России и Кубы пропасть там всё-таки поменьше – между 39-й и 169-й строчками. Но намёк, в общем-то, понятен. Надо было забивать, и как можно больше.

По сравнению с предыдущим товарищеским матчем – против Кении – стартовый состав команды Валерия Карпина изменился кардинально. В основе остался только Антон Миранчук. А по сравнению с октябрьским матчем против Камеруна соответствующих изменений было два. Помимо травмированного Баринова, в старте не появился Пиняев. Зато вышел с первых минут наиболее успешный сейчас в футбольной Европе российский легионер Головин, а также Антон Миранчук.

Первый полумомент сборная России создала на четвёртой минуте. Чалов сделал короткий пас на правый фланг Волкову, тот навесил, а Обляков головой переправил мяч в перчатки Аросарены. Через полторы минуты Головин также вторым этажом неакцентированно забросил мяч в чужую штрафную, где его подхватил Чалов. Ответный пас от Фёдора Александр принял грудью и затем протыкал мяч в ворота, но направил его в ногу голкипера.

На восьмой минуте Головин подобрал мяч на линии штрафной после доставки справа от Волкова, увёл сферу чуть в сторону и выстрелил мимо створа. Вскоре кое-каким шансом отметились и гости. Осипенко застрял сзади и не создал искусственный офсайд. Даниэль Диас получил закидушку от партнёра и после обработки грудью пробил где-то с правого угла вратарской. Заблокировал эту попытку как раз Осипенко, после чего мяч спокойно забрал Сафонов.

Далее хозяева заработали угловой, и Осипенко отметился уже около ворот соперника. Максим завершил второй темп ударом с линии штрафной в руки вратаря. На двенадцатой минуте Головин с левого фланга то ли подавал, то ли пробивал, а мяч опустился на сетку с верхней стороны. Немного погодя Головин опять слева уже точно навесил, а с подбора на исполнение приложился Кузяев – выше.

Далее Головин переместился на правое крыло атаки, откуда на двадцатой минуте низом пробивал в ближний угол – Аросарена выручил визитёров. Ну а на 22-й минуте сборная России закономерно открыла счёт. Солдатенков отобрал мяч у Параделы и запустил контратаку. Обляков на входе в чужую штрафную обыгрался с Головиным, который следовал левее параллельным курсом, и положил футбольный снаряд в правый угол (1:0).

Практически сразу мяч мог снова побывать в воротах гостевой команды. Головин тонким пасом подключил в левой части чужой штрафной Облякова, тот прострелил, и Кузяева филигранно переправлял мяч в створ, однако не переиграл Аросарену. Вскоре Головин подавал угловой с левого фланга, и Чалов затылком пробил слишком высоко. На исходе получаса игры Головин с Обляковым поменялись ролями. Александр слева вошёл в штрафную, сыграл в стеночку с Иваном и низом поразил дальний угол (2:0).

На 34-й минуте стало уже 3:0. Антон Миранчук забил в ту же часть створа. Вратарь гостей Аросарена, сразу после второго пропущенного гола получавший медицинскую помощь, отдал неточную передачу защитнику. Чалов сделал перехват и записал на свой счёт результативную передачу в адрес Антона Миранчука. Его брат Алексей, напомним, не был вызван в сборную из «Аталанты».

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Облякову потребовалась медицинская пауза после борьбы с Торресом, а дальше показал свои умения Сильянов. Через себя пробил защитник «Локомотива» выше створа, но в любом случае из положения «вне игры». Был до перерыва ещё заброс на Чалова, который просто не попал по мячу где-то с линии вратарской. По итогам первого тайма статистика по ударам (в створ) выглядела так: 18(9) – 1(0). Тотальное преимущество сборной России и минимально крупный счёт на табло – 3:0.

С перерыва, естественно, пошли замены. Матч-то ведь товарищеский. Карпин для начала выпустил из свежих игроков Пруцева, Пиняева и Кривцова. На 54-й минуте Чалов имел шанс после передачи Облякова, но далековато отпустил от себя мяч, войдя в штрафную, поэтому защитник успел благополучно выбить сферу на угловой. А на следующей минуте стало уже 4:0. После углового гости плохо вынесли мяч, через Солдатенкова и Чалова сфера дошла до Сильянова, который из штрафной разобрался с Аросареной, впервые лично отличившись за сборную.

Кубинская команда уже рассыпалась и стала пропускать один гол за другим. Перес отдал неудобный пас Аросарене, попавшему под давлением Мостового. Подхвативший мяч Соболев отправил мяч в пустую сетку (5:0). Мостовой прострелил справа на поразившего цель Пруцева (6:0). Оформил Андрей ассист и на Кривцова, с правого полуфланга забившего в ворота Моргадо, который заменил Аросарену (7:0). Пруцев и Кривцов забили впервые за сборную России, причём Никита – в дебютном матче.

Но и это было ещё не всё. Моргадо, незадолго до того отразивший удар Соболева на угловой, подарил ему мяч в своей штрафной. Спартаковский форвард покатил на Мостового – и это 8:0. Был также пенальти, заработанный Соболевы, которого снёс Торрьентес. Но Пиняев не переиграл с точки Моргадо, пробив в правый угол. Сборная России одержала крупнейшую победу при Валерии Карпине у руля – до этого было 6:0 против Кипра пару лет назад. Но у Станислава Черчесова была победа во главе сборной и покрупнее – 9:0 над Сан-Марино в 2019 году.

Кирилл Иванцов