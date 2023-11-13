Пять футболистов пропустят игру сборной России с Кубой

Сразу ряд игроков не смогут помочь сборной России в товарищеском матче с национальной команды Кубы.

Как сообщает официальный телеграм-канал сборной, Руслан Литвинов, Антон Зиньковский (оба — «Спартак»), Даниил Уткин («Ростов»), Андрей Лунёв («Карабах») и Дмитрий Баринов («Локомотив») пропустят сбор команды по медицинским причинам.

По словам старшего врача сборной России Владимира Хайтина, медицинский штаб «Спартака» попросил поберечь Литвинова и Зиньковского, у которых перегрузочное состояние. Отмечается, что Уткин приболел, а Баринов и Лунёв также пропустят сбор по медицинским причинам.

Товарищеский матч сборной России и сборной Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде. Начало встречи запланировано на 19:30 по мск.