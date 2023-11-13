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Пять футболистов пропустят игру сборной России с Кубой

13 Ноября 2023 • 18:40 Комментировать
РОССИЯ
...
Куба
20.11 19:00

Сразу ряд игроков не смогут помочь сборной России в товарищеском матче с национальной команды Кубы.

Как сообщает официальный телеграм-канал сборной, Руслан Литвинов, Антон Зиньковский (оба — «Спартак»), Даниил Уткин («Ростов»), Андрей Лунёв («Карабах») и Дмитрий Баринов («Локомотив») пропустят сбор команды по медицинским причинам.

По словам старшего врача сборной России Владимира Хайтина, медицинский штаб «Спартака» попросил поберечь Литвинова и Зиньковского, у которых перегрузочное состояние. Отмечается, что Уткин приболел, а Баринов и Лунёв также пропустят сбор по медицинским причинам.

Товарищеский матч сборной России и сборной Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде. Начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Ростов Карабах Сборная России Дмитрий Баринов Андрей Лунёв Антон Зиньковский Даниил Уткин Руслан Литвинов Владимир Хайтин ещё теги

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РОССИЯ КУБА
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