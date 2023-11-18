Круговой предположил, почему Карпин не вызывает его в сборную России

Крайний защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о том, почему не попадает в заявку сборной России.

«Видимо, из-за игровой практики. Однако слышал и о позиции главного тренера: якобы он говорил, что не вызывает в сборную игроков, у которых недавно родились дети. Это может мешать концентрации», — приводит слова Кругового «Чемпионат».

При этом игрок отметил, что у него нет никаких проблем в данной ситуации.

На счету 25-летнего Кругового лишь один матч в составе сборной России, в котором он провел на поле 45 минут. Это произошло в сентябре прошлого года в товарищеском поединке с Кыгрызстаном (2:1).