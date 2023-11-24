Гаджиев – о рекорде сборной России: «В текущих условиях – это важное достижение»

Знаменитый тренер и функционер Гаджи Гаджиев оценил планы включить матч Россия – Куба (8:0) в Книгу рекордов России.

«В условиях, в которых мы находимся, это важное достижение нашего футбола. И в этом смысле мне кажется, что эта игра – безусловный наш плюс, в том числе по тому отношению, которое проявляли на поле наши игроки», - говорит Гаджиев «Газете.Ру».

Ранее сообщалось, что минувший матч россиян и кубинцев включат в Книгу рекордов, так как за российскую сборную забивали восемь разных футболистов. Близок к голу был и девятый, Сергей Пиняев – но он не реализовал 11-метровый удар ближе к концовке встречи.

Напомним, что три гола из восьми россияне забили усилиями Александра Головина, Антона Миранчука и Ивана Облякова в первом тайме. Во втором за хозяев забивали Данил Пруцев, Андрей Мостовой, Никита Кривцов, Александр Соболев и Александр Сильянов.