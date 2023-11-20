Новиков: «Уверен, что проблем у нашей сборной в матче с Кубой не будет»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кубы.

Эксперт выразил уверенность в том, что у россиян не возникнет проблем с кубинцами, которые значительно уступают им в классе.

«Уверен, что проблем у нашей сборной не будет. Кубу назвать сильным соперником сложно, да и играем дома. Надеюсь, что болельщики в Волгограде получат удовольствие от матча», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Также специалист предположил, что в предстоящей игре наставник российской команды Валерий Карпин произведёт много замен для того, чтобы просмотреть как можно больше футболистов.

Матч Россия — Куба состоится сегодня, 20 ноября. Игра пройдёт в Волгограде и начнётся она в 19:30 по московскому времени.