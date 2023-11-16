Булыкин надеется, что сборная устроит ему подарок на день рождения

20 ноября бывший форвард столичных «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин отметит своё 44-летие. В этот же день в Волгограде сборная России примет экзотического соперника в лице сборной Кубы. Булыкин рассказал, будет ли смотреть грядущий матч или предпочтёт отмечать свой личный праздник вне футбола – в итоге он выбрал нечто среднее.

«Если только одним глазом посмотрю, у меня день рождения просто в этот день. Надеюсь, что сборная сделает подарок и не надо будет отвечать потом на негативные вопросы», - говорит Булыкин Vprognoze.ru.

Ранее Булыкин порассуждал над тем, что должно случиться, чтобы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля уволили с занимаемой должности.