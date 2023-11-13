Быстров: «В матче с Кубой хочу видеть только основной состав»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров заявил, что Валерий Карпин должен выпустить на контрольный матч против сборной Кубы только основной состав сборной, так как ранее проводимые эксперименты удачей не завершались.

«Мы посмотрели, эксперименты не удались. Хочу видеть лишь основу. Пускай они будут кривые, косые, но будут биться и показывать тот футбол, который мы увидели с Камеруном. Кто не может — пусть выходит на уколах и бьется», - говорит Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что до игры россиян и кубинцев в Волгограде осталась ровно неделя – команды сыграют 20 ноября в грядущий понедельник на газоне «Волгоград Арены». Ранее сообщалось, что сейчас на игру продано порядка 15 тыс. билетов.