Радимов: Захаряну полезнее быть в «Реал Сосьедаде», чем в сборной

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал отсутствие Арсена Захаряна в заявке российской сборной на ноябрьский сбор.

«Видел последний матч «Реал Сосьедад» с «Барселоной». Конкуренты Захаряна выглядели впечатляюще, работы там непочатый край. Ему полезнее находиться там, чем в сборной», — рассказал эксперт в эфире «Матч ТВ». По его мнению, клуб из Сан-Себастьяна был гораздо лучше «Барселоны» в прошедшей встрече чемпионата.

Напомним, что Арсен Захарян не был вызван в состав сборной России. В восьми матчах в футболке «Реал Сосьедада» в рамках всех турниров.