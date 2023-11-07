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Радимов: Захаряну полезнее быть в «Реал Сосьедаде», чем в сборной

07 Ноября 2023 • 22:58 Комментировать
РОССИЯ
...
Куба
20.11 19:00

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал отсутствие Арсена Захаряна в заявке российской сборной на ноябрьский сбор.

«Видел последний матч «Реал Сосьедад» с «Барселоной». Конкуренты Захаряна выглядели впечатляюще, работы там непочатый край. Ему полезнее находиться там, чем в сборной», — рассказал эксперт в эфире «Матч ТВ». По его мнению, клуб из Сан-Себастьяна был гораздо лучше «Барселоны» в прошедшей встрече чемпионата.

Напомним, что Арсен Захарян не был вызван в состав сборной России. В восьми матчах в футболке «Реал Сосьедада» в рамках всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Сборная России Владислав Радимов Арсен Захарян ещё теги

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