Карпин поделился ожиданиями от матча против сборной Кубы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о выборе сборной Кубы в соперники на ноябрьские сборы.

«А разве выбор был? Кого нам дали, с тем и играем», - приводит Карпина «Матч ТВ».

Специалист отметил, что тренерский штаб сейчас изучает кубинцев.

Напомним, что российская сборная отстранена от участия в международных турнирах из-за политической ситуации в мире.

Поединок между сборными России и Кубы состоится 20 ноября в Волгограде.

В последнем товарищеском матче, который прошел в октябре, подопечные Валерия Карпина сыграли вничью со сборной Кении (2:2).