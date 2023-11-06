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Карпин поделился ожиданиями от матча против сборной Кубы

06 Ноября 2023 • 17:18 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Куба
20.11 19:30

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о выборе сборной Кубы в соперники на ноябрьские сборы.

«А разве выбор был? Кого нам дали, с тем и играем», - приводит Карпина «Матч ТВ».

Специалист отметил, что тренерский штаб сейчас изучает кубинцев.

Напомним, что российская сборная отстранена от участия в международных турнирах из-за политической ситуации в мире.

Поединок между сборными России и Кубы состоится 20 ноября в Волгограде.

В последнем товарищеском матче, который прошел в октябре, подопечные Валерия Карпина сыграли вничью со сборной Кении (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России сборная Кубы ещё теги

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РОССИЯ КУБА
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Комментарии (1)
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ингерман
06 Ноября 2023 в 17:44
ай.. 169 место в рейтинге фифы.. А-ха-ха-ха! )))
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