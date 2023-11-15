​Матч Россия – Куба пойдёт в рейтинг ФИФА

Товарищеский матч сборных России и Кубы будет учитываться при подсчёте рейтинга ФИФА. Об этом рассказал главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин.

«В этом матче можно сделать шесть замен, так что он должен идти в рейтинг ФИФА», - сказал Карпин журналистам.

Матч Россия – Куба состоится в ближайший понедельник, 20 ноября. Игра пройдёт в Волгограде. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:00 по московскому времени.

Стоит сказать, что уже второй год сборная России из-за санкций может проводить только товарищеские матчи – от официальных турниров команда отстранена.