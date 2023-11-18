Кривцов — о матче с Кубой: Сборная России будет играть только на победу

Хавбек «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов высказался о предстоящей контрольной игре против сборной Кубы.

«Куба хороший соперник. Будем играть только на победу. Подготовка идет полным ходом. Только положительные эмоции от сборной. Сейчас получилось приехать, рад находиться здесь», — приводит слова Кривцова «Спорт-Экспресс».

Футболист признался, что у него нет никаких проблем с мотивацией на данную игру, ведь нет разницы, против кого играть в футболке сборной России.

На счету 21-летнего Кривцова пока нет игр за национальную команду, поэтому поединок с Кубой может стать для него дебютным.

Матч между Россией и Кубой запланирован на 20 ноября. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по мск.