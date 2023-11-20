Дебютные голы Кривцова и Пруцева, 1+2 от Мостового и незабитый пенальти: сборная России накидала Кубе восемь безответных мячей

Сборные России и Кубы сошлись в рамках товарищеского матча. Контрольная игра состоялся 20 ноября на стадионе «Волгоград Арена».

Недельный цикл подготовки получила сборная России. Футболисты собрались 13 ноября, а только 20-го им предстояла игра против Кубы. Была возможность получше сыграться, подготовиться. Валерий Карпин после длительной подготовки выставил следующий состав: Сафонов, Сильянов, Осипенко, Солдатенков, Волков, Глебов, Кузяев, Антон Миранчук, Обляков, Головин и Чалов. Очень мобильные игроки составили группу атаки, план по захвату кубинской обороны был понятен.

Понятен был и сценарий матча. Сборная России моментально захватила инициативу, зажав Кубу на её половине поля. Голевые моменты начались в завершении первой 10-минутки. И тут уже выработалась пара Головин – Обляков. Отлично взаимодействовали экс-игрок ЦСКА и нынешний представитель «армейцев». Разбавлял их дуэт отлично и Чалов, который как раз скинул мяч Головину на 11-метровую отметку. Александр пробил не очень сильно – голкипер справился.

Но это был лишь разгон. К середине тайма россияне наладили взаимодействие, проведя быструю атаку левым краем. Солдатенков мяч отобрал и разогнал быстрый выпад. Обляков из центра покатил на Головина, Александр вернул Ивану в центр, а тот точно пробил в касание – 1:0. Моментально прошла атака в таком же ключе, из той же точки примерно замыкал Кузяев, но в этот раз Аросарен выручил.

Однако Обляков и Головин приготовили ещё один заход в подобном стиле. Александр слева прибежал и сыграл в центр, набежавший Иван покатил обратно, а капитан обводящим ударом уложил в дальний угол – 2:0. Аросарен сильно расстроился, через три минуты выкатив предголевой пас на Чалова. Фёдор подождал набежавшего Миранчука, Антон через центр ворвался в штрафную площадь и точно пробил – 3:0. Разгром оформлен за тайм, и после перерыва на поле уже не появились Головин, Кузяев и Миранчук.

Но разнос гостей продолжился. Опять Солдатенко сделал перехват и забросил мяч на Чалова, Фёдор скинул ближе к центру, а Сильянов, оказавшийся на завершении, проткнул мимо голкипера – 4:0. Следом прилетел и пятый. Мостовой обокрал защитника, но не реализовал выход один на один, однако Аросарена выбил мяч на Соболева, который небрежно пробил, ударив бутсой о газон. Мяч подскочил и медленно прилетел в сетку – 5:0.

Три минуты прошло и настало время другого «спартаковца». Андрей Мостовой на дриблинге обставил троих, продравшись к углу штрафной площади, и оттуда прострелил на 11 метров. Данил Пруцев в касание вонзил мяч под перекладину – 6:0. Избиение кубинцев продолжил Никита Кривцов. Мостовой покатил ему мяч на угол вратарской площади, полузащитник качнул Морехона и зряче пробил под ближнюю штангу – 7:0.

А завершил голевой «концерт» Мостовой. Моргадо завозился и был накрыт Соболевым, Александр заметил открывание на дальней штанге и сразу вырезал передачу, а Мостовой не промахнулся с метра – 8:0. Могла победа быть и крупнее, но Сергей Пиняев не реализовал пенальти, назначенный за снос Александра Соболева. Сборная России остановилась на восьми забитых мячам, одержав крупнейшую победу под руководством Валерия Карпина и празднично закрыв календарный год.