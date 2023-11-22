Андрея Мостового в программке матча сборной назвали Александром

Забавным видео поделилась пресс-служба сборной России по футболу в официальном телеграм-канале.

В предматчевой программке к игре сборных России и Кубы, что прошла вчера в Волгограде, в имени Андрея Мостового была серьёзная опечатка – полузащитника назвали Александром. Видимо, перепутав с известным однофамильцем, бывшим игроком «Спартака» и «Сельты» Александром Мостовым.

«Это везде так?», - интересуется Андрей. Ответ на этот вопрос так и не прозвучал.

На видео показана реакция Андрея Мостового на опечатку, а также тренера вратарей российской сборной Виталия Кафанова.

Сборная России в волгоградском матче не оставила шансов сборной Кубы – 8:0, Мостовой появился на поле во втором тайме и забил.