Капитан сборной Кубы: Мы знаем многих игроков из-за успешного чемпионата мира

Капитан сборной Кубы Луис Парадела высказался о сборной России перед товарищеским матчем.

Игрок отметил, что в Кубе знают много российских футболистов из-за успешного выступления на чемпионате мира 2018 года.

«Головина и других. У сборной России много футболистов, которые играют на мировом уровне и находятся в топе», - заявил Парадела на пресс-конференции.

Напомним, что товарищеский матч состоится завтра, 20 ноября, в Волгограде. Свисток о начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что российская сборная временно отстранена от участия в международных соревнованиях.