Ледяхов: Соболев проходит в костяк сборной России

Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов высказался о вызове на ноябрьский сбор российской национальной команды Александра Соболева.

«У нас сейчас такая ситуация, что любой футболист на вес золота. Соболев играет в ведущей команде стран. У сборной есть какой-то костяк — человек 30. Соболев в него попадает. Главный тренер принял решение, что он нужен. Поэтому и выбрали», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По его мнению, нет проблем в том, что тренерский штаб предпочёл вызвать Соболева вместо форварда «Динамо» Константина Тюкавина. Ледяхов отметил, что результативное действие оправдает выбор в пользу игрока «Спартака».

Напомним, что на счету Соболева 13 матчей в рамках всех турниров, в которых он забил пять голов при четырёх результативных передачах. Последний гол форварда в РПЛ датирован августом текущего года.