Альшин: В сборную России можно было бы вызвать кого-то из «Факела»

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин высказался о том, что в состав сборной России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор (УТС) не были вызваны игроки воронежского клуба.

Игрок отметил, что можно было бы кого-то пригласить.

«Женя Марков идет среди лучших бомбардиров лиги, так что к кому‑то можно было присмотреться. Как говорят, что у нас довольно взрослая команда, но есть выбор и для сборной», - приводит слова Альшина «Матч ТВ».

Напомним, что 20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч против сборной Кубы, который состоится в Волгограде. Начало - в 19:00 по московскому времени.