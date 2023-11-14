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Альшин: В сборную России можно было бы вызвать кого-то из «Факела»

14 Ноября 2023 • 17:45 Комментировать
РОССИЯ
...
Куба
20.11 19:00

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин высказался о том, что в состав сборной России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор (УТС) не были вызваны игроки воронежского клуба.

Игрок отметил, что можно было бы кого-то пригласить.

«Женя Марков идет среди лучших бомбардиров лиги, так что к кому‑то можно было присмотреться. Как говорят, что у нас довольно взрослая команда, но есть выбор и для сборной», - приводит слова Альшина «Матч ТВ».

Напомним, что 20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч против сборной Кубы, который состоится в Волгограде. Начало - в 19:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сборная России Ильнур Альшин ещё теги

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РОССИЯ КУБА
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