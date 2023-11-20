​Футболист Кубы не сыграет с Россией из-за учёбы

Футболист национальной сборной Кубы Эдуардо Эрнандес пропустит товарищеский матч против России по необычной для профессионального футбола причине – у парня возникли проблемы с учёбой.

«Я в Россию не смог прилететь с командой на товарищеский матч, у меня возникли проблемы с учебой», - цитирует Эрнандеса Metaratings.

Товарищеский матч между сборными России и Кубы пройдёт в понедельник вечером, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.