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Головин, Кузяев и пять игроков «Спартака» — объявлен состав сборной России на матч с Кубой

07 Ноября 2023 • 15:10 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Куба
20.11 19:30

Стал известен состав сборной России на предстоящий товарищеский матч со сборной Кубы, который пройдёт в Волгограде. Об этом сообщает официальный телеграм-канал национальной команды.

Всего в заявке сборной России оказались 29 футболистов, среди которых Александр Головин и Далер Кузяев, выступающие во французской Лиге 1. Кроме того, главный тренер команды Валерий Карпин привлек к сборной пять игроков «Спартака» и «Локомотива», не вызвав при этом никого из московского «Динамо».

Товарищеский матч между сборными России и Кубы состоится 20 ноября и пройдет на «Волгоград Арене». Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.

Сборная России проведёт товарищеский матч с Кубой в Волгограде

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Монако Гавр Сборная России Александр Головин Далер Кузяев ещё теги

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РОССИЯ КУБА
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Комментарии (1)
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redwhite1959
07 Ноября 2023 в 15:29
Интересно, что теперь придумают Головин с агентом, чтобы "откосить" от этой игры?
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