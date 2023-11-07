Головин, Кузяев и пять игроков «Спартака» — объявлен состав сборной России на матч с Кубой

Стал известен состав сборной России на предстоящий товарищеский матч со сборной Кубы, который пройдёт в Волгограде. Об этом сообщает официальный телеграм-канал национальной команды.

Всего в заявке сборной России оказались 29 футболистов, среди которых Александр Головин и Далер Кузяев, выступающие во французской Лиге 1. Кроме того, главный тренер команды Валерий Карпин привлек к сборной пять игроков «Спартака» и «Локомотива», не вызвав при этом никого из московского «Динамо».

Товарищеский матч между сборными России и Кубы состоится 20 ноября и пройдет на «Волгоград Арене». Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.

Сборная России проведёт товарищеский матч с Кубой в Волгограде