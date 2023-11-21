Афанасьев: Сборной России нужно находить более серьёзных соперников

Бывший игрок сборной России Андрей Афанасьев оценил победу национальной команды в товарищеском матче против Кубы.

«Нужно стараться по возможности находить соперников посерьёзнее. В играх с такими сборными мы никогда не узнаем истинную силу нашей команды. Впрочем, если этого сделать нельзя, то и даже такие матчи подойдут», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По его мнению, товарищеские встречи важны для национальной команды, чтобы поддерживать практику, а также для интереса со стороны болельщиков.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина выиграли со счётом 8:0 в последнем матче в 2023 году, прошедшем в Волгограде.