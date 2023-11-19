Капитан сборной Кубы: «Обрадовались, когда узнали, что будем играть против России»

Капитан сборной Кубы Луис Парадела поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против сборной России.

Футболист отметил, что о поединке игрокам сообщил главный тренер, и всех обрадовал этот матч, так как сборная сыграет на другой стороне земного шара.

«До приезда у нас было не так много знаний о России. Знали, что у вас популярен хоккей. Сейчас мы рады возможности познакомиться с вашей культурой ближе», - заявил Парадела на пресс-конференции.

Напомним, что товарищеский матч состоится завтра, 20 ноября, в Волгограде. Поединок начнётся в 19:30 по московскому времени.