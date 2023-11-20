Смородская: «Будет за счастье, если болельщики дождутся хотя бы двух забитых мячей от России в матче с Кубой»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о настрое игроков сборной России на товарищеский матч против Кубы.

Смородская назвала команду Кубы соперником крайне низкого уровня, выразив мнение, что россияне не смогут серьёзно настроиться на предстоящее противостояние.

«С каким настроем наши игроки выйдут на матч? Ни с каким. Для них этот матч ничего не значит. Выйдут играть вполноги. Будет за счастье, если болельщики дождутся хотя бы двух забитых мячей от России», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Матч Россия — Куба состоится сегодня, 20 ноября, в Волгограде. Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.