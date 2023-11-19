Игнатьев: «Я хочу, чтобы сборная России была сильнее всех, с кем она играет»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о предстоящем товарищеском матче, в котором российская команда встретится с Кубой.

Специалист признался, что ждёт от сборной России победы. По словам Игнатьева, он хочет увидеть превосходство россиян над всеми своими соперниками.

«Как всегда, хочется видеть, в каком обличии предстанет перед нами наша сборная, какие фамилии произведут впечатления. Я хочу увидеть, чтобы наша сборная была сильнее всех тех, с кем она играет», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ру».

Матч Россия — Куба состоится завтра, 20 ноября, в Волгограде. Начало — в 19:30 по московскому времени.