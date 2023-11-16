Созин: «На Кубе вообще есть футбол?»

Футбольный эксперт Андрей Созин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кубы.

«Если Россия не победит, будет ли это удар по нашему футболу? Ребят, мы Кению не обыграли, давайте уж так не будем выражаться (смеётся). Я думаю, что не надо подходить с таким вариантом, что, когда есть пауза, то надо играть. Если на эту паузу не находят никакого хорошего спарринг-партнера, то не надо.

Что такое хороший? Камерун – хороший соперник. Сильные африканские команды тоже, азиатский регион – тоже. Футбол в привилегированном положении находится по отношению к остальному спорту. Представьте, ну с кем играть в хоккей? Не с кем. Здесь у нас и Африка, и Азия, и Америка. Просто я никогда не слышал, что Куба играет. На Кубе вообще есть футбол? Сейчас мы поймём, что есть. Такое ощущение, что это просто для галочки матч. Куба не сильно будет возбуждать наших футболистов», — сказал Созин.

Сборная России, 20 ноября, в Волгограде примет Кубу в рамках товарищеского матча. Начало - в 19:00 по московскому времени, за прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.