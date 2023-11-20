Карпин: «Больше понравился не счёт, а именно отношение ребят»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с командой Кубы.

- Дебютные голы Пруцева и Кривцова оцените.

- Что говорить? Забили и хорошо, забили и забили. Не будем оценивать дебют Кривцова по этим голам, ни его, ни Пруцева, ни кого-то еще.

- Соболев, который недополучает в клубе игрового времени, каким вы его нашли?

- По-моему, как обычно, ничего сверхъестественного, ни плохого, ни хорошего, по сравнению с тем, что было до этого, сказать не могу. Как обычно.

- Насколько для вас необычно, что сегодня нет ни одного автора дубля?

- Честно, я даже не знаю. Восемь - все разные забили, да?

- Мы думали, что вы поэтому даете бить пенальти Пиняеву, чтобы девять разных фамилий было.

- Пиняев сказал, что хочет пробить. По идее должен был Осипенко бить, но сказал: «Ладно. Пусть молодой пробьет».

- Вы сегодня довольны в принципе? Вы же так критичны всегда к себе и команде.

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- Не могу сказать, что я доволен. Ну, выиграли и выиграли.

- 8:0 - это все-таки самый крупный счет за очень долгое время.

- Да, но больше понравился не счет, а именно отношение ребят, что договаривались, что тренировали. Первая неделя была полноценная в соревновательном периоде всю неделю поработали. Многие вещи из того, что делали, я увидел на поле.