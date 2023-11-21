Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о разгромной победе сборной России в товарищеской встрече с Кубой.
- Вам было интересно смотреть такой матч?
- Я и ожидал подобного разгрома, что силы будут не равны. Поэтому сказать, что был впечатлен, не могу. Единственное, хочется отметить, что наши ребята вышли играть с большим желанием. Не было недооценки или пижонства. Мне это больше всего понравилось. А так Куба, конечно, слабая команда. Хотелось бы сыграть с равной по классу.
- Это какие сборные?
- Европейские, южноамериканские. Куба - уж очень слабый соперник. Наши ведущие клубы тоже обыграли бы эту сборную.
- Когда поняли, что будет разгром?
- Когда с первых минут у нас стали возникать моменты. Все шло к тому, что мы сейчас забьем. А когда это сделали, уже все полетело. Не знаю, держали ли наши ребята в уме сборную Франции, которая забила 14 мячей Гибралтару. Но факт в том, что парни играли до конца. Тем более при таком стечении народа, им хотелось показать всю красоту футбола. А это, прежде всего, забитые мячи, причем на любой вкус.
- Вам не показалось, что сборная России сыграла не в полную силу?
- Естественно, не на сто процентов. Где-то процентов на 60-70 своих возможностей. Но разница в классе была видна.
- Как оцените игру дебютантов сборной - Черникова и Кривцова?
- Для ребят это был огромный шанс показать себя. Ведь сборная – это на всю жизнь. Они у себя в команде не всегда играют. А в сборной все равно, с кем соперничать. Это все забудут, а статистика останется. Понятно, что ребята, которые впервые вышли, хотели показать себя и понравиться Карпину. Тем более соперник позволял это сделать.
- Кривцов даже забил.
- В том-то и дело. Я об этом и говорю. Каждый футболист мечтает попасть в сборную.
- Как оцените игру легионеров: Головина, Кузяева, Миранчука?
- Головин просто молодец. Я его очень уважаю. Он выходит и играет. Не валяет дурака, что я звезда, а вы все так. Он стал главным зачинщиком всех наших атак в первом тайме. И сам забил, и отдал шикарный пас Облякову. Здесь вообще вопросов не возникает.
- Из всех матчей в 2023 году какой можете выделить?
- Наверное, те игры, в которых наша команда победила. Мы же выходим на поле для этого. Всегда интересны встречи, где соперник хороший. Не умаляю достоинства Ирана, Ирака, Кубы, но сборная сборной рознь.
Елена Григорьевская
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