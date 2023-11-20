​В Ассоциации футбола Кубы высказались о матче с Россией

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Перес дал комментарий по поводу товарищеского матча против России.

«В матче со сборной России очень много плюсов. У россиян хорошая команда, для нас это возможность сыграть с сильной командой. Матч со сборной России пойдёт в рейтинг ФИФА», - цитирует Переса ТАСС.

Товарищеский матч Россия – Куба стартует 20 ноября в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле в Волгограде во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Стоит сказать, что в условиях санкций сборная России проводит только товарищеские матчи.